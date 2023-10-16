Макаревич прокомментировал свое отсутствие в войсках Израиля

Андрей Макаревич оправдался за то, что не воюет на стороне Израиля

Российский музыкант и лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич (внесен в реестр иноагентов) оправдался за то, что не воюет на стороне Израиля, проживая в стране последнее время. Об этом сообщает Telegram-канал «RT на русском».

«Винтовку мне, к сожалению, не дадут, я выяснял, хотя я очень неплохо стреляю. Но я постараюсь чем-то быть полезным», — отметил исполнитель.

Он также пожелал всем солдатам, резервистам и добровольцам скорой победы.

Ранее Андрей Макаревич пожелал удачи бойцам Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в конфликте с Палестиной, а также назвал их своими.

«Желаю удачи нашим бойцам и считаю часы и дни до нашей победы. Пожалуйста, будьте живы», — написал исполнитель, подчеркнув, что не будет комментировать успех своих выступлений на фоне государственного конфликта.

Сейчас музыкант проживает в Израиле вместе с супругой — журналисткой и фотографом Эйнат Кляйн. Весной в Тель-Авиве родился их сын Эйтан. Ранее артист заявлял, что не собирается возвращаться в Россию в ближайшее время. Макаревич отмечал, что не намерен объяснять свою эмиграцию. По словам артиста, он и раньше часто и надолго уезжал в другие страны.