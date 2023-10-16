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18:42, 16 октября 2023Бывший СССР

На Украине предупредили о скором коллапсе из-за военного конфликта

Экс-советник Кучмы Олег Соскин допустил начало гражданской войны на Украине

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Украине следует искать мирное завершение военного конфликта, иначе в скором времени страну ждет коллапс. Об этом предупредил бывший советник экс-президента республики Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.

«Надо выходить из конфликта немедленно, пока открыто окно. Если у Украины сейчас рухнет экономика, будет обвал и коллапс, то тогда — гражданская война», — заявил экс-советник.

По его словам, экономика страны разрушена, и ситуация становится только хуже. Соскин подчеркнул, что у Киева нет средств, чтобы закрыть дефицит бюджета в этом году, и без западной помощи государство не сможет выполнять свои функции.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал западные станы не отвлекаться на конфликт в Израиле и продолжать оказывать поддержку Киеву.

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    Алевтина Запольская
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