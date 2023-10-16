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16:01, 16 октября 2023Россия

Приехавший в отпуск из зоны СВО россиянин сломал позвоночник в ДТП

V1.ru: приехавший в отпуск с СВО боец сломал позвоночник в ДТП под Волгоградом

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Помощник гранатометчика из Башкирии, приехавший в отпуск из зоны проведения специальной военной операции (СВО), сломал позвоночник в ДТП под Волгоградом. Об этом сообщил региональный портал V1.ru.

Все произошло в Городищенском районе. На Третьей Продольной магистрали 34-летний водитель за рулем Lada Largus не справился с управлением и врезался в бетонный блок, разъяснили в главке полиции по российскому региону.

В результате ДТП 34-летний пассажир автомобиля был госпитализирован. По данным источника V1.ru в экстренных службах, им оказался боец, недавно вернувшийся со спецоперации. Официально мужчина находился в отпуске.

Волгоградские врачи диагностировали у него закрытый компрессионный перелом позвонков и ушиб мягких тканей головы. Позже военного перевели в госпиталь.

Сведений о его состоянии пока не поступало.

Ранее сообщалось, что военные из Челябинской области провели десять месяцев в зоне боевых действий без отпуска.

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    Анна Щербакова
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