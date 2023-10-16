Украинцы пожаловались на платную эвакуацию из Израиля

Украинцы платят за эвакуацию из Израиля по 415 евро

Украинцы жалуются на дорогую эвакуацию из Израиля — билеты на самолеты стоят по 415 евро. Об этом пишет украинское издание Вести.ua.

По словам украинцев, ранее консульство пообещало бесплатные эвакуационные рейсы. Однако одной женщине с детьми пришлось заплатить за билет 415 евро. Она пожаловалась, что ей пришлось заплатить эти деньги из-за детей.

Ранее экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин посоветовал украинцам готовиться к тяжелому решению США. Он считает, что из-за обострения на Ближнем Востоке Вашингтон откажется помогать Киеву после ноября.