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14:35, 16 октября 2023Бывший СССР

Украинцы пожаловались на платную эвакуацию из Израиля

Украинцы платят за эвакуацию из Израиля по 415 евро

Фото: Marius Bosch / Reuters

Украинцы жалуются на дорогую эвакуацию из Израиля — билеты на самолеты стоят по 415 евро. Об этом пишет украинское издание Вести.ua.

По словам украинцев, ранее консульство пообещало бесплатные эвакуационные рейсы. Однако одной женщине с детьми пришлось заплатить за билет 415 евро. Она пожаловалась, что ей пришлось заплатить эти деньги из-за детей.

Ранее экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин посоветовал украинцам готовиться к тяжелому решению США. Он считает, что из-за обострения на Ближнем Востоке Вашингтон откажется помогать Киеву после ноября.

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    Александр Слабиев
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