В Петербурге часть флигеля дома упала на двух рабочих
В Санкт-Петербурге при демонтаже здания на двух рабочих обрушилась плита. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Главное управление МЧС по городу.
Обрушение произошло в Адмиралтейском районе на улице Егорова в доме 23. Плита рухнула с четвертого этажа. Двоих пострадавших извлекли из-под завалов и передали медикам.
В пресс-службе городской прокуратуры заявили, что обрушился флигель дома. Пострадавших госпитализировали с переломами ног, уточнили там. Ведомство начало проверку.
Здание и участок принадлежат «Группе ЛСР», которая собирается построить на месте этого дома новый. В марте снос флигеля был приостановлен. Градозащитники уверяли, что он является исторической постройкой.
Ранее в одном из исторических зданий Санкт-Петербурга обрушилась часть потолка. Инцидент произошел в доме 1911 года постройки в Петроградском районе, кусок потолка упал на живущую в квартире женщину.