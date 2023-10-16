В Петербурге часть флигеля дома упала на двух рабочих

МЧС: в Санкт-Петербурге во время сноса дома плита обрушилась на двух рабочих

В Санкт-Петербурге при демонтаже здания на двух рабочих обрушилась плита. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Главное управление МЧС по городу.

Обрушение произошло в Адмиралтейском районе на улице Егорова в доме 23. Плита рухнула с четвертого этажа. Двоих пострадавших извлекли из-под завалов и передали медикам.

В пресс-службе городской прокуратуры заявили, что обрушился флигель дома. Пострадавших госпитализировали с переломами ног, уточнили там. Ведомство начало проверку.

Здание и участок принадлежат «Группе ЛСР», которая собирается построить на месте этого дома новый. В марте снос флигеля был приостановлен. Градозащитники уверяли, что он является исторической постройкой.

Ранее в одном из исторических зданий Санкт-Петербурга обрушилась часть потолка. Инцидент произошел в доме 1911 года постройки в Петроградском районе, кусок потолка упал на живущую в квартире женщину.