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16:55, 25 сентября 2023Среда обитания

Кусок потолка рухнул на россиянку и разбил ей лицо

В Санкт-Петербурге кусок потолка ночью рухнул на женщину и разбил ей лицо

Скриншот: Telegram-канал «Mash на Мойке»

В одном из домов старого жилого фонда Санкт-Петербурга ночью рухнула часть потолка. В это время в квартире находились люди, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Инцидент произошел в доме 1911 года постройки, который находится в переулке Нестерова в Петроградском районе. Кусок потолка упал прямо на жительницу здания — она получила удар штукатуркой по лицу. Пострадавшей пришлось вызвать скорую помощь.

Женщина считает, что в случившемся виноваты рабочие, которые недостаточно аккуратно ремонтировали крышу — из-за этого возникли сильные вибрации и отслоились перекрытия дома. Россиянка пожаловалась в жилищно-коммунальную службу, но там не стали разбираться с проблемой и попросили обратиться по вопросу причиненного ущерба к подрядчикам.

Ранее сообщалось, что потолок рухнул на трехлетнего ребенка и пенсионерку в Ростове-на-Дону. Инцидент произошел в доме, расположенном по адресу улица Чебанова, 8. По словам отца ребенка, в июле 2023 года бригада из фонда капитального ремонта сняла старый шифер и начала чинить его. В четверг, 10 августа, когда в городе пошел сильный дождь, рабочие оставили разобранную крышу открытой.

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    Нина Ташевская
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