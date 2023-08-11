В российском городе на бабушку и трехлетнего ребенка рухнул потолок

В Ростове-на-Дону на бабушку и трехлетнего ребенка рухнул потолок

В Ростове-на-Дону на бабушку и трехлетнего ребенка упал потолок. Внимание на ситуацию в российском городе обратил Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел в доме, расположенном по адресу улица Чебанова, 8. По словам отца ребенка, в июле 2023 года бригада из фонда капитального ремонта сняла старый шифер и начала чинить его. В четверг, 10 августа, когда в городе пошел сильный дождь, рабочие оставили разобранную крышу открытой. В результате детскую комнату, в которой в тот момент находились бабушка и трехлетний мальчик, залило водой, после чего потолок в ней рухнул.

Члены семьи ростовчанина, который в тот момент не находился дома, чудом не пострадали. «Такой поток воды был, что бабушка здесь на кровати отдыхала и просто ее окатило как из ведра водой. Ребенок был на кровати и, как мне сказали, когда он только начал уходить с кровати куда-то — весь потолок, весь гипсокартон упал на то место, где он находился», — рассказал мужчина.

После нанесенного ущерба квартира стала непригодна для проживания. В данный момент семья ищет съемное жилье.

В этот же день стало известно, что в Усть-Илимске Иркутской области пол строительного магазина провалился под посетителями.

