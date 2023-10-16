Известный актер назвал город-душу России

Актер Даниил Воробьев назвал Кострому душой России

Известный актер Даниил Воробьев, сыгравший роль в фильме «Повелитель ветра», назвал Кострому душой России. Свое мнение он высказал в интервью журналу «Москвич Mag».

Артист отметил, что в Костроме, городе его детства, сохранилась атмосфера купеческого города с лучевым построением улиц, которые ведут в сердце города. «В Костроме огромное количество церквей и храмов, поэтому город по праву может называться душой России», — убежден он. Воробьев добавил, что Кострома отличается особенным ритмом, людьми и акцентом, и несмотря на то, что это типичная провинция, в нем живут «самодостаточно, с достоинством». По его словам, костромичи — добрые люди, которые, однако, не сразу идут на контакт.

Помимо этого, актер рассказал о своем отношении к Москве. «Мы влюблены друг в друга. У нас роман», — заявил он. В заключение Воробьев назвал столицу гармоничным и жизнеутверждающим городом, в котором «формируются и крепнут мечты».

В октябре комик Дмитрий Позов назвал Красноярск недооцененным городом.

