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16:40, 17 октября 2023Мир

ХАМАС заявило о гибели старшего командира вооруженных формирований в Газе

ХАМАС заявило о гибели старшего командира вооруженных формирований Аймана Нофаля

Фото: Yousef Masoud / AP Photo

В результате израильского авиаудара погиб старший командир вооруженных формирований ХАМАС Айман Нофаль «Абу Ахмед». Об этом сообщает Telegram-канал «Бригады Изз ад-Дина аль-Кассама».

Член высшего военного совета этого формирования Нофаль отвечал в вооруженном крыле за центральный район Газы.

Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала еще одного высокопоставленного командира группировки ХАМАС. Согласно разведданными, командира одной из рот спецподразделения «Нухба», возглавившего атаку на приграничный кибуц Нирим, Билала Аль-Кедру ликвидировали во время удара истребителями ЦАХАЛ по сектору Газа.

Также отмечается, что в ходе авиаудара были ликвидированы другие боевики ХАМАС и радикального движения «Исламский джихад». Израильские военные нанесли удары по командным центрам, наблюдательным постам, пусковым установкам и войсковым соединениям.

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    Виктория Кондратьева
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