Россиянин скрыл самосуд над заподозренным в педофилии и получил срок

Россиянин скрыл следы расправы над заподозренным в педофилии и получил срок

На Сахалине к десяти месяцам условного срока приговорили заподозренного в укрывательстве особо тяжкого преступления россиянина. Об этом во вторник, 17 октября, сообщает издание «МК».

Как установил суд, в мае 2023 года осужденный на даче родственника распивал алкоголь со знакомыми мужчинами. В какой-то момент они решили позвать местного жителя в гости, но на деле его заманили на самосуд — соседа подозревали в склонности к педофилии. В какой-то момент гостя избили руками, ногами и деревянной палкой. Сам осужденный в расправе участия не принимал — спал в соседней комнате.

Выжить после устроенного самосуда соседу не удалось, травмы оказались несовместимы с жизнью. Проснувшийся на следующий день осужденный, осознав, что произошло, принялся скрывать следы преступления. Он смыл следы крови с мебели и крыльца и засыпал землей лужицы крови в саду.

Подсудимый отделался условным сроком благодаря имевшимся у него положительным характеристикам и искреннему раскаянию, которые суд принял во внимание.