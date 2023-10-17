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19:18, 17 октября 2023Силовые структуры

Россиянин скрыл самосуд над заподозренным в педофилии и получил срок

Россиянин скрыл следы расправы над заподозренным в педофилии и получил срок

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

На Сахалине к десяти месяцам условного срока приговорили заподозренного в укрывательстве особо тяжкого преступления россиянина. Об этом во вторник, 17 октября, сообщает издание «МК».

Как установил суд, в мае 2023 года осужденный на даче родственника распивал алкоголь со знакомыми мужчинами. В какой-то момент они решили позвать местного жителя в гости, но на деле его заманили на самосуд — соседа подозревали в склонности к педофилии. В какой-то момент гостя избили руками, ногами и деревянной палкой. Сам осужденный в расправе участия не принимал — спал в соседней комнате.

Выжить после устроенного самосуда соседу не удалось, травмы оказались несовместимы с жизнью. Проснувшийся на следующий день осужденный, осознав, что произошло, принялся скрывать следы преступления. Он смыл следы крови с мебели и крыльца и засыпал землей лужицы крови в саду.

Подсудимый отделался условным сроком благодаря имевшимся у него положительным характеристикам и искреннему раскаянию, которые суд принял во внимание.

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    Владимир Седов
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