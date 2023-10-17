Полковник рассказал о ситуации на основных направлениях СВО

Полковник Кнутов: Российская армия использует в Авдеевке схему Артемовска

Вооруженные силы (ВС) России используют в Авдеевке тактику, которая применялась в Артемовске (украинское название — Бахмут), — окружение и изоляция, поделился военный эксперт, директор Музея войск ПВО, полковник в отставке Юрий Кнутов. В разговоре с «Лентой.ру» он рассказал о ситуации на основных направлениях специальной военной операции (СВО).

«Отчасти одно из основных направлений — это Марьинка, но самое главное сейчас — это Авдеевка. Это два места, откуда ведутся обстрелы Донецка. С началом спецоперации была надежда, что эти два населенных пункта будут освобождены и обстрелы прекратятся. Но из-за достаточно мощной системы укреплений нам пока не удалось взять их под свой контроль», — сообщил он.

В настоящее время в Авдеевке мы используем тактику, которую в свое время мы применяли в Артемовске: окружение района с последующей его изоляцией и дальнейшим дроблением. То есть тактика откусывания, которая уже не раз применялась и давала очень хорошие результаты Юрий Кнутов полковник в отставке

Кроме того, важными для России являются купянское и краснолиманское направления, добавил эксперт.

«Там мы для начала постараемся выдавить противника, чтобы нам иметь возможность создать линии обороны на выгодных рубежах. Если появится возможность, когда замерзнет грунт, то продвинуться дальше уже на Купянск и попытаться его окружить по схеме Артемовска, чтобы в последующем его освободить», — заключил Кнутов.

16 октября российские войска продвинулись сразу на нескольких направлениях. Продвижение состоялось под Донецком в районе населенного пункта Авдеевка. Также российские войска продвигаются и на купянском направлении.

