ФСБ уличила главу российского города в покровительстве строительной компании

ФСБ задержала главу Новочебоксарска за покровительство застройщику

Сотрудники ФСБ задержали главу администрации Новочебоксарска Республики Чувашия по подозрению в должностном преступлении. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России.

В отношении градоначальника возбуждено уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий и участии в предпринимательской деятельности. Чиновник отправлен под домашний арест.

По данным следствия, он оказывал покровительство строительной компании, с руководством которой был в дружеских отношениях, с августа 2021-го по октябрь 2023 года. С ней администрация города необоснованно заключила госконтракты на общую сумму 200 миллионов рублей. Застройщик отблагодарил чиновника дорогостоящим подарком — автомобилем бизнес-класса Genesis GV80.

В ходе обысков у фигуранта дела изъяли крупную сумму наличности.