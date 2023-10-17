Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:02, 17 октября 2023Силовые структуры

ФСБ уличила главу российского города в покровительстве строительной компании

ФСБ задержала главу Новочебоксарска за покровительство застройщику

Кадр: Telegram-канал «ТАСС»

Сотрудники ФСБ задержали главу администрации Новочебоксарска Республики Чувашия по подозрению в должностном преступлении. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России.

В отношении градоначальника возбуждено уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий и участии в предпринимательской деятельности. Чиновник отправлен под домашний арест.

По данным следствия, он оказывал покровительство строительной компании, с руководством которой был в дружеских отношениях, с августа 2021-го по октябрь 2023 года. С ней администрация города необоснованно заключила госконтракты на общую сумму 200 миллионов рублей. Застройщик отблагодарил чиновника дорогостоящим подарком — автомобилем бизнес-класса Genesis GV80.

В ходе обысков у фигуранта дела изъяли крупную сумму наличности.

Что думаешь? Оцени!
    Любовь Ширижик
    Обсудить
    Последние новости

    «Стало ясно, кто за перемирие». Российский проект мирной резолюции по Газе в ООН провалился

    Бывший российский министр нанес ущерб бюджету на сумму 61 миллион рублей

    Женщина временно ослепла после окрашивания волос в домашних условиях

    В аэропортах Москвы произошла массовая отмена и задержка рейсов

    Мужчина переехал в старую церковь и нашел загадочную тайную комнату со шнуром

    Жителей столичного региона предупредили о мокром снеге

    Порнозвезда рассказала о самой необычной сцене в своей карьере

    Россиянин Кузнецов принес «Вашингтону» первую победу в сезоне НХЛ

    Крым пытались атаковать восемь беспилотников

    В Honor раскритиковали iPhone 15 Pro

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости