Силовые структуры
Россиянин стал фигурантом дела ФСБ о госизмене в пользу Украины
ФСБ задержала жителя Орла за госизмену и диверсии по заказу с Украины
Сотрудники ФСБ задержали 38-летнего жителя Орла по подозрению в госизмене и диверсиях по заданию украинских спецслужб. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Он был выявлен в ходе оперативных мероприятий с участием оперативников МВД после двух диверсий на железной дороге и одной на объекте связи.
Российские силовики установили, что житель Орла работал на Службу безопасности Украины (СБУ) за денежные вознаграждения. Он также получал инструкции по совершению диверсий через мессенджер.
В настоящее время суд арестовал его.