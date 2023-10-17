Россиянин стал фигурантом дела ФСБ о госизмене в пользу Украины

ФСБ задержала жителя Орла за госизмену и диверсии по заказу с Украины

Сотрудники ФСБ задержали 38-летнего жителя Орла по подозрению в госизмене и диверсиях по заданию украинских спецслужб. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Он был выявлен в ходе оперативных мероприятий с участием оперативников МВД после двух диверсий на железной дороге и одной на объекте связи.

Российские силовики установили, что житель Орла работал на Службу безопасности Украины (СБУ) за денежные вознаграждения. Он также получал инструкции по совершению диверсий через мессенджер.

В настоящее время суд арестовал его.