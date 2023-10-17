Россиянам раскрыли увеличивающие их траты в магазинах косметики уловки

Маркетолог Ремнева: россияне тратят больше в магазинах косметики из-за распродаж

Маркетолог, мастер делового администрирования и продюсер инфокачества Евгения Ремнева раскрыла россиянам распространенные уловки магазинов косметики, которые увеличивают их траты. Соответствующий материал публикует Life.

По словам эксперта, одной их самых распространенных махинаций является подмена цены, вследствие которой покупатель платит больше. «Думаю, многие из вас замечали, что цены на один и тот же товар могут быть разными. К примеру, во многих магазинах есть стандартная цена на белом фоне и по скидке на желтом фоне. Это заставляет клиента думать о том, что первоначальная цена действительно была выше», — пояснила она.

Среди прочего, Ремнева рассказала, что магазины проводят распродажи товаров, у которых не слишком известный бренд или истекает срок годности. При этом она добавила, что некоторые точки продаж искусственно повышают цену, а затем понижают ее до первоначальной, создавая мнимую скидку.

Помимо этого, специалистка заявила, что в действительности гипоаллергенной косметики не существует, поскольку любой компонент в составе может вызвать аллергию. Кроме того, как утверждает собеседница издания, продукты с полностью натуральным составом — также маркетинговый ход.

В заключение Ремнева отметила, что возможность протестировать любой продукт увеличивает показатель продаж, поскольку покупатель надолго задерживается у прилавков, увеличивая шансы купить средства.

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