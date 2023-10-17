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09:38, 17 октября 2023Россия

Россиянка пропала без вести после нападения медведицы на лагерь сборщиков орехов

В Забайкальском крае женщина пропала без вести после нападения медведицы

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

В Забайкальском крае женщина пропала без вести после того, как на лагерь сборщиков орехов напала медведица. Об этом сообщает Telegram-канал Babr Mash.

По его данным, группа сборщиков отравилась в Улетовский район, чтобы собрать и продать кедровые орехи. Среди них были муж и жена, которые во время сбора орехов были рядом друг с другом и постоянно перекрикивались.

Когда мужчина вернулся в лагерь после того, как собрал орехи, он не нашел там супруги. Группа сборщиков организовала поиски россиянки, но найти удалось лишь корзинку женщины, рядом с которой было много следов медведицы и медвежат.

Ранее в Краснодарском крае грибники пострадали после встречи с оленем в лесу. Во время похода за грибами двое жителей Крымского района проникли на территорию вольера, где в естественных условиях содержались дикие животные.

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    Анастасия Шейкина
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