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17:42, 17 октября 2023Ценности

Снявшую наращенные ресницы блогершу сравнили с инопланетянином в сети

Кадр: @melissaoakess / TikTok

Блогерша Мелисса Оукс сняла наращенные ресницы, после чего ее сравнили с инопланетянином в сети. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

Известно, что в течение трех лет девушка носила объемные, густые ресницы черного цвета, которые контрастировали с ее волосами оттенка блонд. Однако впоследствии она решила вернуться к естественной внешности и показала ее подписчикам.

Так, на размещенных кадрах автор видео позировала с завернутыми в полотенце волосами, прикрыв рот рукой. При этом она продемонстрировала крупным планом глаза с короткими светлыми волосками на веках.

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Зрители оценили трансформацию блогерши в комментариях. «Это инопланетянин?», «Космический рейдер», «Огромная разница с ресницами и без них», — заявили юзеры.

В мае юристка и участница конкурса «Мисс США — 2022» Хизер Ли из Айдахо показала внешность без наращенных ресниц и увеличенных губ и восхитила пользователей сети. Сначала на размещенных кадрах девушка предстала с волосами оттенка блонд, длинными ресницами, объемными губами и контрастным макияжем с черными стрелками. Затем она продемонстрировала результат своей трансформации.

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    Карина Черных
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