Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:39, 17 октября 2023Россия

Стало известно о планах россиян на Новый год

Треть россиян проведут новогодние праздники дома

Фото: Fumiaki Hayashi / Unsplash

Пять процентов россиян планируют провести новогодние праздники за границей. Об этом со ссылкой на данные соответствующего опроса SuperJob пишет РБК.

Подавляющее большинство сограждан — около 33 процентов респондентов — решили провести новогодние каникулы дома.

Среди тех, кто собирается провести новогодние праздники не дома, 3 процента будут путешествовать по России. Многие выбрали такие направления, как Санкт-Петербург, Москва и Казань. Лишь 2 процента поедут за границу (Таиланд, Египет и ОАЭ).

9 процентов участников опроса сказали, что поедут на Новый год на дачу или в деревню, в гости пойдут 6 процентов россиян. 16 процентов респондентов ответили, что будут работать в новогодние каникулы.

Ранее доцент кафедры гостиничного и туристического менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова Роман Гареев предрек снижение цен на авиабилеты до конца 2023 года.

Что думаешь? Оцени!
    Евгения Куликова
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле ответили на обещание Байдена подавить Путина

    Названа главная рекламная «пошлятина» 90-х

    В США с недоверием оценили планы Украины по захвату Крыма

    Россиянин отказался оплачивать счет в баре и выстрелил сотрудницу из пистолета

    Названа новая минимальная цена импортного вина в России

    Россияне перечислили лучшие города для фриланса

    Экономист назвал условие возращения курса к 60 рублям за доллар

    В Петербурге муж откусил жене ухо во время ссоры на глазах у ребенка

    Начало наземной операции Израиля в Газе связали с визитом Байдена

    Карди Би снялась в рекламе нижнего белья бренда Ким Кардашьян

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости