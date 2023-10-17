Стало известно о планах россиян на Новый год

Треть россиян проведут новогодние праздники дома

Пять процентов россиян планируют провести новогодние праздники за границей. Об этом со ссылкой на данные соответствующего опроса SuperJob пишет РБК.

Подавляющее большинство сограждан — около 33 процентов респондентов — решили провести новогодние каникулы дома.

Среди тех, кто собирается провести новогодние праздники не дома, 3 процента будут путешествовать по России. Многие выбрали такие направления, как Санкт-Петербург, Москва и Казань. Лишь 2 процента поедут за границу (Таиланд, Египет и ОАЭ).

9 процентов участников опроса сказали, что поедут на Новый год на дачу или в деревню, в гости пойдут 6 процентов россиян. 16 процентов респондентов ответили, что будут работать в новогодние каникулы.

Ранее доцент кафедры гостиничного и туристического менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова Роман Гареев предрек снижение цен на авиабилеты до конца 2023 года.