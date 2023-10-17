ИИ впервые обнаружил сверхновую

Искусственный интеллект BTSbot впервые обнаружил сверхновую типа Ia

Международная группа астрономов, которую возглавили специалисты из Северо-Западного университета, разработала систему искусственного интеллекта (ИИ), впервые обнаружившую сверхновую. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте Phys.org.

Инструмент Bright Transient Survey Bot (BTSbot) автоматизирует поиск сверхновых, исключая возможность человеческой ошибки, что позволяет ускорить процесс анализа и классифицировать новые объекты-кандидаты. Для его разработки ученые провели обучение нейросети на выборке из более чем 1,4 миллиона изображений из почти 16 тысяч источников, включая подтвержденные сверхновые, временно вспыхивающие звезды, периодически переменные звезды и вспыхивающие галактики.

Чтобы протестировать BTSbot, астрономы использовали данные о кандидате в сверхновые SN2023tyk, который был обнаружен 3 октября роботизированной обсерваторией Zwicky Transient Facility (ZTF). 5 октября BTSbot просмотрел записи ZTF в режиме реального времени и обнаружил источник, после чего запросил данные у Паломарской обсерватории, где другой роботизированный телескоп SED Machine получил спектр транзиента. Затем этот спектр был изучен алгоритмом машинного обучения SNIascore в Калифорнийском технологическом институте, чтобы определить тип сверхновой.

Результаты показали, что кандидатом является сверхновая типа Ia, когда происходит взрыв белого карлика в двойной звездной системе. В каталоге тразиентов Transient Name Server указано, что ее красное смещение составляет 0,05, то есть она находится на расстоянии более 660 миллионов световых лет.

Ранее сообщалось, что космический телескоп Джеймса Уэбба обнаружил сверхновую типа Ia в скоплении галактик PLCK G165.7+67.0 (G165). Вспышка, получившая название SN H0pe, возникла в Дуге 2 — галактике, яркость которой была усилена за счет гравитационной линзы, порожденной G165.