Установлены даты появления неолита на Северном Кавказе

Ученые установили даты появления неолита на Северном Кавказе

Участники Северо-Кавказской палеолитической экспедиции впервые провели широкомасштабные раскопки в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии. Об этом сообщает ТАСС.

Специалисты обнаружили свыше пяти тысяч артефактов и установили время появления эпохи неолита на Северном Кавказе.

«Именно в этом году нам удалось выяснить и установить примерные даты появления здесь эпохи неолита. Стоянки неолита получили предварительные даты от 8,2 тысячи лет назад до 7,5−6,7 тысячи лет назад. Таким образом, мы можем сказать, что в Приэльбрусье установлено наиболее раннее появление керамического неолита на Северном Кавказе», — рассказала научный сотрудник АНО «Лаборатория доистории» Санкт-Петербурга Любовь Голованова.

По ее словам, ранее ничего подобного в регионе не находили.