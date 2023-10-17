Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
14:15, 17 октября 2023Моя страна

Установлены даты появления неолита на Северном Кавказе

Ученые установили даты появления неолита на Северном Кавказе

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Участники Северо-Кавказской палеолитической экспедиции впервые провели широкомасштабные раскопки в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии. Об этом сообщает ТАСС.

Специалисты обнаружили свыше пяти тысяч артефактов и установили время появления эпохи неолита на Северном Кавказе.

«Именно в этом году нам удалось выяснить и установить примерные даты появления здесь эпохи неолита. Стоянки неолита получили предварительные даты от 8,2 тысячи лет назад до 7,5−6,7 тысячи лет назад. Таким образом, мы можем сказать, что в Приэльбрусье установлено наиболее раннее появление керамического неолита на Северном Кавказе», — рассказала научный сотрудник АНО «Лаборатория доистории» Санкт-Петербурга Любовь Голованова.

По ее словам, ранее ничего подобного в регионе не находили.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Кошечкина
    Обсудить
    Последние новости

    Россия выходит из договора о запрете испытаний ядерного оружия. Что об этом говорил Путин?

    VK анонсировала новый проект

    На Украине заявили о выполнении требований для вступления в Евросоюз

    Стало известно о запрете тренерам работать с бросившим партнершу фигуристом

    Полковник объяснил сложность перехвата американских бомб GLSDB

    В российском регионе возбудили дело после изнасилования посетителя кафе шваброй

    В США заявили об ответственности Зеленского за массовую гибель людей

    Военкор рассказал о ситуации на фронте в преддверии зимы

    Актера Кирилла Сафонова потребовали признать иноагентом

    Назван простой способ защитить зрение

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости