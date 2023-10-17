В российском городе иностранец напал на полицейского и попал под следствие

В Уфе азербайджанец ударил полицейского по лицу

В Уфе 34-летний гражданин Азербайджана напал на полицейского. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета России (СКР) по Республике Башкортостан.

По данным ведомства, 14 октября сотрудники МВД приехали к фигуранту, так как им поступило сообщение, что он угрожает бывшей сожительнице. Правоохранители хотели проехать с мужчиной в отдел, но он стал проявлять агрессию и ударил одного из силовиков по лицу. Иностранца удалось остановить и надеть на него наручники, однако во время этого подозреваемый повредил кисти рук полицейскому.

В отношении азербайджанца возбуждено дело по части 1 статьи 318 («Применение насилия в отношении представителя власти») УК РФ. Сейчас мужчина находится в Центре временного содержания иностранных граждан.