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18:54, 17 октября 2023Силовые структуры

В российском городе иностранец напал на полицейского и попал под следствие

В Уфе азербайджанец ударил полицейского по лицу

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Уфе 34-летний гражданин Азербайджана напал на полицейского. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета России (СКР) по Республике Башкортостан.

По данным ведомства, 14 октября сотрудники МВД приехали к фигуранту, так как им поступило сообщение, что он угрожает бывшей сожительнице. Правоохранители хотели проехать с мужчиной в отдел, но он стал проявлять агрессию и ударил одного из силовиков по лицу. Иностранца удалось остановить и надеть на него наручники, однако во время этого подозреваемый повредил кисти рук полицейскому.

В отношении азербайджанца возбуждено дело по части 1 статьи 318 («Применение насилия в отношении представителя власти») УК РФ. Сейчас мужчина находится в Центре временного содержания иностранных граждан.

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    Екатерина Кашурникова
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