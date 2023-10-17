Россиянина закололи вилкой после ссоры с девушкой из-за собаки

Россиянину вонзили в шею вилку после ссоры с девушкой из-за собаки

В Санкт-Петербурге сотрудники правоохранительных органов задержали 37-летнего российского уголовника, заколовшего вилкой мужчину. Об этом во вторник, 17 октября, сообщает издание «Фонтанка».

По данным издания, ЧП произошло 14 октября на проспекте Космонавтов. 29-летний мужчина поругался с гулявшей с собакой девушкой. Она позвала на помощь сожителя, который без разговоров вступил в драку с обидчиком девушки. В процессе схватки он вонзил противнику в шею вилку, повредив сонную артерию. После этого пострадавшему вызвали скорую, однако спасти ему жизнь прибывшим медикам не удалось.

Девушку и ее ухажера доставили в отдел, как выяснилось, ранее оба привлекались к уголовной ответственности. Подозреваемый был судим по наркотической статье, девушка попадала в судебные тяжбы, связанные с разбоем, покушением на кражу и угрозы.

