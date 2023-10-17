Вишневый сад высадили возле аэропорта в Южно-Сахалинске

Сад вишневых деревьев высадили возле аэропорта в Южно-Сахалинске

В зеленой зоне возле здания нового аэровокзала Южно-Сахалинска высадили вишневые деревья. Об этом пишет Sakh.online.

Всего сотрудники авиагавани разместили на прилегающей территории 55 саженцев, их привезли из московского питомника. По словам специалистов, сад расцветет уже весной следующего года.

Отмечается, что выбор деревьев напрямую связан с названием аэропорта, который носит имя писателя Антона Чехова.

4 октября сообщалось, что в Южно-Сахалинске в рамках осенних озеленительных работ будет высажено 100 молодых деревьев сакуры. Кроме того, в городе появится более тысячи декоративных кустарников. Также специалисты приступят к подготовке зеленых насаждений к холодам.