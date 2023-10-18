Азербайджан выделил 1,6 миллиона долларов палестинским беженцам

Азербайджан через ООН передал 1,6 млн долларов палестинским беженцам

Азербайджан через Ближневосточное агентство ООН (UNRWA) передал в виде помощи палестинским беженцам 1,6 миллиона долларов. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу МИД Азербайджана.

Глава дипломатического ведомства Азербайджана Джейхун Байрамов подчеркнул, что конфликт в Израиле привел к серьезному ухудшению ситуации с безопасностью в регионе и вызывает обеспокоенность. Он призвал обе стороны остановить насилие и прекратить эскалацию.

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что обострение конфликта на Ближнем Востоке может привести к новым потокам нелегальных мигрантов в Европу. Он призвал заняться поиском решения проблемы.