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18:54, 18 октября 2023Бывший СССР

Азербайджан выделил 1,6 миллиона долларов палестинским беженцам

Азербайджан через ООН передал 1,6 млн долларов палестинским беженцам

Фото: Mohammad Abu Elsebah / Globallookpress.com

Азербайджан через Ближневосточное агентство ООН (UNRWA) передал в виде помощи палестинским беженцам 1,6 миллиона долларов. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу МИД Азербайджана.

Глава дипломатического ведомства Азербайджана Джейхун Байрамов подчеркнул, что конфликт в Израиле привел к серьезному ухудшению ситуации с безопасностью в регионе и вызывает обеспокоенность. Он призвал обе стороны остановить насилие и прекратить эскалацию.

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что обострение конфликта на Ближнем Востоке может привести к новым потокам нелегальных мигрантов в Европу. Он призвал заняться поиском решения проблемы.

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    Александр Слабиев
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