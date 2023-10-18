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13:41, 18 октября 2023Культура

Актер Белый выступил с критикой в адрес властей Израиля из-за военного конфликта

Анатолий Белый раскритиковал власти Израиля из-за военного конфликта с ХАМАС
Анатолий Белый

Анатолий Белый. Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Российский актер театра и кино Анатолий Белый, который в 2022 году покинул Россию и переехал вместе с семьей в Израиль, выступил с критикой в адрес властей государства из-за военного конфликта с радикальной группировкой ХАМАС. Его слова цитирует StarHit.

«Мы слишком поверили в несокрушимость своей армии, мощь авиации и искусственный интеллект, забыв об интеллекте естественном. Наша мощь оказалась карточным домиком, который рассыпался от первого же серьезного толчка», — поведал артист.

Белый добавил, что правительство страны всерьез обсуждало возможность удара по Ирану, но трое суток не могло справиться с двумя тысячами боевиков.

После начала военных действий актер передал пунктам размещения вещи первой необходимости и продукты, а также призвал окружающих последовать его примеру.

«Мы на развилке, страшной развилке. Нам, возможно, придется совершить нечто ужасное, что будет висеть на нас тяжким грузом, но выбора нет. Теперь не получится по нашей неизбывной привычке замести проблему под ковер или оставить ее решение будущим поколениям», — подчеркнул Белый.

Ранее актер рассказал о том, почему не пойдет воевать за Израиль.

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