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14:30, 13 октября 2023Культура

Анатолий Белый назвал причины отказа воевать за Израиль

Белый заявил, что не сможет воевать за Израиль, так как мало прожил в стране

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Переехавший из России актер театра и кино Анатолий Белый рассказал о том, почему не пойдет воевать за Израиль, в котором живет второй год. Об этом сообщает «Газета.Ru».

Артист рассказал, что не попадает в категорию резервистов армии Израиля, так как не проходил службу в стране и проживает в государстве менее пяти лет, а также отметил, что не исключает, что пошел бы на фронт.

Актер добавил, что живет в городе Нетания, который расположен практически в центре Израиля, а потому ракеты до населенного пункта не долетают. По признанию Белого, он слышал сигнал воздушной тревоги лишь единожды.

«Когда все произошло, был сильный шок, при этом психозу не поддаюсь. Звонил местным, узнал, насколько все серьезно и опасно, ведь у меня жена, дети. Друзья, сказали "все серьезно", но мы уверены, что у израильского народа достаточно сил, чтобы победить», — сообщил артист.

Утром 7 октября «Исламское движение сопротивление» (ХАМАС) атаковало Израиль, после чего власти страны заявили, что государство официально находится в состоянии войны.

Ранее Анатолия Белого призвали признать иностранным агентом.

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    Анастасия Астахова
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