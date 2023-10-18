Дочь депутата новосибирского заксобрания получила условный срок

В Новосибирске дочь экс-сенатора получила условный срок за мошенничество

Октябрьский районный суд Новосибирска приговорил к двум годам лишения свободы условно Тамару Лаптеву, дочь депутата регионального заксобрания, бывшего сенатора Владимира Лаптева. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Лаптева признана виновной по части 3 статьи 159 («Мошенничество в крупном размере») Уголовного кодекса РФ. Ее фиктивно трудоустроили помощником другого депутата заксобрания Новосибирской области. Таким образом из фонда оплаты труда регионального парламента удалось похитить более 400 тысяч рублей. Женщина признала вину и возместила ущерб.

Известно, что ее отца обвиняют в получении взятки. По данным следствия, будучи председателем комиссии заксобрания по экологии, Лаптев предложил знакомому депутату должность в комитете, которая оплачивалась из бюджета. В качестве вознаграждения тот через год передал ему зарплатную карту, на которую за 12 месяцев было начислено 900 тысяч рублей. Экс-сенатор потратил их на личные нужды.

Лаптева задержали в сентябре 2022 года.

