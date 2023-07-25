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20:45, 25 июля 2023Силовые структуры

Суд над обвиняемым в получении взятки российским экс-сенатором пройдет в августе

Экс-сенатора от Новосибирской области Лаптева будут судить в августе в особом порядке

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Октябрьский райсуд Новосибирска рассмотрит дело бывшего сенатора и депутата заксобрания Новосибирской области седьмого созыва Владимира Лаптева 4 августа. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Новосибирской области.

Дело Лаптева рассмотрят в особом порядке, потому что он заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.

Чиновника обвиняют в получении взятки. По данным следствия, будучи председателем комиссии заксобрания по экологии, Лаптев предложил знакомому депутату должность в комитете, которая оплачивалась из бюджета. В качестве вознаграждения тот через год передал ему зарплатную карту, на которую за 12 месяцев было начислено 900 тысяч рублей. Экс-сенатор потратил их на личные нужды.

Лаптева задержали в сентябре 2022 года. Он находится в СИЗО.

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    Варвара Митина
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