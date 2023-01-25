Обвиняемому в получении взятки российскому депутату Лаптеву продлили арест
Дзержинский районный суд Новосибирска продлил арест бывшему сенатору и депутату заксобрания Новосибирской области седьмого созыва Владимиру Лаптеву, обвиняемому в получении взятки почти в миллион рублей. Об этом в среду, 25 января, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу управления Судебного департамента в Новосибирской области.
Фигурант останется в СИЗО до 26 марта.
Ранее стало известно, что будучи председателем комиссии заксобрания по экологии, он предложил знакомому депутату должность в комитете, которая оплачивалась из бюджета. В качестве вознаграждения тот через год передал ему зарплатную карту, на которую за 12 месяцев было начислено 900 тысяч рублей. Лаптев потратил их на личные нужды.
Следователи возбудили в отношении него уголовное дело.
Владимир Лаптев был сенатором от Новосибирской области в Совфеде с 2015-го по 2020 год. В сентябре 2020 года его избрали депутатом Законодательного собрания региона.