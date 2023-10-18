Госдума обратится к ООН по проблемам на Ближнем Востоке

Госдума призовет ООН предотвратить гуманитарную катастрофу на Ближнем Востоке

Обращение Госдумы России к ООН и парламентам мира будет содержать призыв принять меры для предотвращения гуманитарной катастрофы на Ближнем Востоке, заявил в Telegram-канале глава думского комитета по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

Как уточнил политик, обращение к ООН будет рассмотрено нижней палатой парламента в четверг, 19 октября. По его слвоам, Москва будет требовать «принять все возможные меры для прекращения кровопролития и насилия в отношении мирных граждан, а также предотвращения беспрецедентной гуманитарной катастрофы на Ближнем Востоке».

Ранее президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Он проинформировал Нетаньяху о шагах России по содействию нормализации обстановки и недопущения дальнейшей эскалации, а также предотвращения гуманитарной катастрофы в секторе Газа.