Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:52, 18 октября 2023Мир

Госдума обратится к ООН по проблемам на Ближнем Востоке

Госдума призовет ООН предотвратить гуманитарную катастрофу на Ближнем Востоке
Леонид Слуцкий

Леонид Слуцкий. Фото: Sergey Bulkin / Globallookpress.com

Обращение Госдумы России к ООН и парламентам мира будет содержать призыв принять меры для предотвращения гуманитарной катастрофы на Ближнем Востоке, заявил в Telegram-канале глава думского комитета по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

Как уточнил политик, обращение к ООН будет рассмотрено нижней палатой парламента в четверг, 19 октября. По его слвоам, Москва будет требовать «принять все возможные меры для прекращения кровопролития и насилия в отношении мирных граждан, а также предотвращения беспрецедентной гуманитарной катастрофы на Ближнем Востоке».

Ранее президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Он проинформировал Нетаньяху о шагах России по содействию нормализации обстановки и недопущения дальнейшей эскалации, а также предотвращения гуманитарной катастрофы в секторе Газа.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    В России изменят модели перехода из 9-го в 10-й класс. Что ждет школьников?

    Стало известно о разработке биологического оружия около границ России

    Госдума обратится к ООН по проблемам на Ближнем Востоке

    «Спартак» установил новый рекорд клуба по победам в КХЛ

    Журналист Херш заявил о планах Израиля устроить подобие Хиросимы

    Раскрыты итоги визита Байдена в Израиль

    Россиянин расчленил сына во время празднования дня рождения

    В Госдуме предложили компенсировать россиянам вклады времен СССР. Кто может претендовать на выплаты?

    Зеленский заявил об обновлении руководящего состава Минобороны Украины

    В Румынии заявили об отказе Киева признавать молдавский язык

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости