Глава МИД Кулеба анонсировал международную встречу по Украине в конце октября

Встреча на уровне советников по безопасности, на которой будет обсуждаться украинский конфликт, состоится в конце октября. Об этом в интервью изданию La Repubblica заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

По его словам, переговоры состоятся не в Стамбуле, как об этом сообщалось ранее.

«Встреча [советников по нацбезопасности] подтверждена, она состоится в конце октября. Но место будет другим, оно должно быть определено», — заявил министр.

Кулеба также отметил, что международную мирную конференцию, которую Киев запланировал на декабрь, проведут тогда, когда страны «будут готовы взять на себя обязательства».

Ранее министр призвал западные страны не отвлекаться от конфликта на Украине из-за ситуации в Израиле. Он также подчеркнул, что ни в одном из конфликтов нельзя проиграть.