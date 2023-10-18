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10:55, 18 октября 2023Бывший СССР

Кулеба анонсировал международную встречу по Украине в конце октября

Глава МИД Кулеба анонсировал международную встречу по Украине в конце октября

Фото: Thomas Peter / Pool / AP

Встреча на уровне советников по безопасности, на которой будет обсуждаться украинский конфликт, состоится в конце октября. Об этом в интервью изданию La Repubblica заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

По его словам, переговоры состоятся не в Стамбуле, как об этом сообщалось ранее.

«Встреча [советников по нацбезопасности] подтверждена, она состоится в конце октября. Но место будет другим, оно должно быть определено», — заявил министр.

Кулеба также отметил, что международную мирную конференцию, которую Киев запланировал на декабрь, проведут тогда, когда страны «будут готовы взять на себя обязательства».

Ранее министр призвал западные страны не отвлекаться от конфликта на Украине из-за ситуации в Израиле. Он также подчеркнул, что ни в одном из конфликтов нельзя проиграть.

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    Алевтина Запольская
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