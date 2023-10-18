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05:02, 19 октября 2023Забота о себе

Любители порно назвали проматываемые ими части видео для взрослых

Фото: charlesdeluvio / Unsplash

Пользователи форума Reddit назвали части порно, которые они обычно проматывают. Самые нежеланные эпизоды видео для взрослых любители такого контента перечислили в разделе AskReddit.

Многие комментаторы признались, что ненавидят, когда начинает разговаривать снимающий эротическую сцену оператор.

Одно из моих любимых видео, увы, испорчено оператором с самым раздражающим голосом на свете, и он просто не затыкается. Иногда кажется, что он нарочно придумывает, что бы сказать, вместо того, чтобы просто позволить всему происходить

Shoreman_08пользователь Reddit

Некоторые рассказали, что перематывают порно или убирают звук записи, если участники съемок начинают неестественно стонать.

Перематываю из-за комичных звуков, которые издают актеры. Ну бросьте, никто не ревет, как кит, когда кончает

Ok_Dimension6970пользователь Reddit
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Нашлось немало пользователей, которых больше всего заводят самые невинные части порноролика, — ради возвращения к ним они готовы пропустить сцены соития.

Иногда я перематываю на часть, в которой на людях еще осталась одежда. Мне не нравится, когда на превью видно сексуальный наряд, а спустя 10 минут после начала оказывается, что она уже полностью раздета. Нагота скучна

CMpunkMainEventManiaпользователь Reddit

Ранее пользователи Reddit назвали основные ошибки, которые мужчины допускают в отношениях с женщинами. Один из комментаторов назвал промахом то, что некоторые переносят опыт из предыдущих отношений в нынешние.

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    Александра Лисица
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