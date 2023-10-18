Любители порно назвали проматываемые ими части видео для взрослых
Пользователи форума Reddit назвали части порно, которые они обычно проматывают. Самые нежеланные эпизоды видео для взрослых любители такого контента перечислили в разделе AskReddit.
Многие комментаторы признались, что ненавидят, когда начинает разговаривать снимающий эротическую сцену оператор.
Одно из моих любимых видео, увы, испорчено оператором с самым раздражающим голосом на свете, и он просто не затыкается. Иногда кажется, что он нарочно придумывает, что бы сказать, вместо того, чтобы просто позволить всему происходить
Некоторые рассказали, что перематывают порно или убирают звук записи, если участники съемок начинают неестественно стонать.
Перематываю из-за комичных звуков, которые издают актеры. Ну бросьте, никто не ревет, как кит, когда кончает
Нашлось немало пользователей, которых больше всего заводят самые невинные части порноролика, — ради возвращения к ним они готовы пропустить сцены соития.
Иногда я перематываю на часть, в которой на людях еще осталась одежда. Мне не нравится, когда на превью видно сексуальный наряд, а спустя 10 минут после начала оказывается, что она уже полностью раздета. Нагота скучна
Ранее пользователи Reddit назвали основные ошибки, которые мужчины допускают в отношениях с женщинами. Один из комментаторов назвал промахом то, что некоторые переносят опыт из предыдущих отношений в нынешние.