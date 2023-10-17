Мужчинам перечислили основные ошибки в отношениях с женщинами

Пользователи форума Reddit назвали основные ошибки, которые мужчины допускают в отношениях с женщинами. Промахи мужчин они перечислили в разделе AskReddit.

Один из комментаторов назвал ошибкой то, что некоторые переносят опыт из предыдущих отношений в нынешние.

Когда бывшая назвала меня прилипалой, я решил попытаться быть холоднее в следующих отношениях, в которых от меня ждали больших романтических жестов. Я бы хотел их совершать, но не делал этого, чтобы не показаться прилипалой

Major_Employer6315 пользователь Reddit

Кроме того, большой ошибкой мужчины назвали попытки добиться женщин, которые в них не заинтересованы.

Многие становятся «друзьями» женщин в надежде встречаться с ними, а не двигаются дальше и не находят кого-нибудь, кто в них заинтересован. Я видел парня, который ждет так 20 лет ThrowawayDewdrop пользователь Reddit

Еще одной ошибкой мужчины считают решение соглашаться с женщиной во всем.

В начале отношений все скрывают свои настоящие качества, со всем соглашаются. Я люблю пробовать новое, но лучше ни о чем не врать и не притворяться. Решайте вопросы, делайте планы, высказывайте мнения. Отношения строятся на коммуникации и компромиссе. Будьте открыты, будьте собой, честность чувствуется

rhaizee пользователь Reddit

Ранее мужчины перечислили на Reddit, о каких претензиях к женщинам в постели они предпочитают не говорить. Так, один из авторов комментариев рассказал, что его супруга любит помещать палец со свежим френч-маникюром в его анус во время орального секса.