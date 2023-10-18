Минздрав Газы уточнил число погибших в анклаве палестинцев

Минздрав Газы: около 3,5 тысячи палестинцев погибло в анклаве

С начала военных действий в секторе Газа погибло почти три с половиной тысячи палестинцев. Об этом заявило министерство здравоохранения анклава, сообщает Sky News.

По данным министерства, по меньшей мере 3478 палестинцев были убиты и еще 12 тысяч получили ранения. Уточняется, что 471 человек погиб в результате ракетного удара по больнице «Аль-Ахли».

Как сообщает издание, Израиль отрицает какую-либо причастность к взрыву больницы, обвиняя «Палестинский исламский джихад» (запрещенная в России террористическая организация) в неудачном запуске ракеты из сектора Газа. В свою очередь, «Исламский джихад» возлагает все вину и ответственность за происшествие на Израиль.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что взрыв в больнице Газы не был вызван Израилем. По его словам, это сделала «другая команда», а народ палестины необходимо спасать от радикального палестинского движения ХАМАС.