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16:17, 18 октября 2023Мир

В Польше мужчина с ножом напал на группу дошкольников

В Польше вооруженный ножом мужчина напал на дошкольников и был задержан

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

В Польше пожилой мужчина с ножом напал на группу дошкольников и успел ранить одного из детей. Об этом сообщает местная радиостанция RMF FM.

Инцидент произошел в городе Познань в среду, 18 октября. Группа дошкольников была на прогулке с воспитателями, когда мужчина преклонных лет, вооруженный холодным оружием, подбежал к детям и начал им угрожать. По данным радиостанции, он ранил пятилетнего мальчика и скрылся с места преступления.

Отмечается, что пострадавшего мальчика срочно госпитализировали в местную больницу с ранением в груди. Несмотря на усилия врачей, спасти его не удалось.

Нападавшего задержали недалеко от места происшествия, до приезда сотрудников правоохранительных органов его удерживали прохожие и женщина-полицейский, которая в тот момент была не на службе. Злоумышленником оказался 71-летний мужчина, проживающий рядом с детским садом. «У нас нет информации о том, чтобы его что-либо связывало с мальчиком или его семьей. Мы также пока не выяснили, почему он совершил это нападение», — рассказали в полиции.

Ранее сообщалось, что на школу во французском городе Аррас напал мужчина чеченского происхождения. Мужчина 2003 года рождения был бывшим учеником этой школы и напал на учителя французского языка, который не смог выжить. Школьники в ходе нападения не пострадали.

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    Варвара Кошечкина
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