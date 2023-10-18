Небензя сообщил о ставших заложниками блокады сектора Газа россиянах

Небензя: тысяча граждан России и членов их семей стали заложниками блокады Газы

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что заложниками блокады сектора Газа стали около одной тысячи российских граждан и членов их семей. Его слова, прозвучавшие на заседании Совета Безопасности (СБ) всемирной организации по ситуации на Ближнем Востоке, приводят «Известия».

Он также отметил, что блокада сектора Газа ставит на грань выживания все население анклава. В своей речи Небензя призвал к открытию коридоров для доставки срочной гуманитарной помощи и выхода гражданских лиц.

Ранее посол России в Израиле Анатолий Викторов сообщил, что Москва следит за ситуацией в секторе Газа и прорабатывает возможную эвакуацию обратившихся россиян.

Утром 7 октября ХАМАС атаковало Израиль, представители движения объявили о начале военной операции. В ответ власти Израиля за 48 часов мобилизовали в общей сложности 300 тысяч резервистов и ввели полную блокаду сектора Газа.

