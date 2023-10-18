Немецкий спецназ перебросили на Кипр для помощи ЦАХАЛ

Bild: спецназ ФРГ переброшен на Кипр и может принять участие в операции в Газе

Силы специального назначения Германии могут помочь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в проведении наземной операции в секторе Газа. Об этом сообщает издание Bild.

Отмечается, что власти ФРГ провели «большую секретную операцию» по переброске спецназа бундесвера на Кипр, чтобы принять участие в операции по освобождению захваченных ХАМАС заложников, среди которых есть немецкие граждане.

Ранее стало известно, что Великобритания может использовать спецназ для освобождения заложников в секторе Газа. Как отметили источники в вооруженных силах и службах безопасности Соединенного Королевства, сейчас британские военнослужащие специальной авиадесантной службы (SAS) работают вместе с бойцами израильского и американского спецназа над сбором разведданных.