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17:07, 18 октября 2023Мир

Стало известно о готовности Британии задействовать спецназ в секторе Газа

Газета i: Британия может использовать спецназ для освобождения заложников в Газе

Фото: Dan Kitwood / Getty Images

Великобритания может использовать спецназ для освобождения заложников в секторе Газа. Об этом сообщает газета i со ссылкой на источники в вооруженных силах и службах безопасности страны.

По словам собеседников издания, в настоящее время британские военнослужащие специальной авиадесантной службы (SAS) работают вместе с бойцами из подразделения израильских сил специального назначения «Сайерет Маткаль» и спецподразделения Сухопутных войск США «Дельта» над сбором разведданных.

«Они без колебаний (...) поставят на карту свою жизнь, чтобы вызволить граждан Великобритании [из плена], если почувствуют, что есть возможность для успешного спасения [заложников]», — объяснил один из источников в британском спецназе.

При этом его коллега отметил, что события на юге Израиля вызвали изменение боеготовности британского спецназа. «Эскадрон SAS, участвовавший в отработке маневров, на прошлой неделе завершил свое развертывание на несколько дней раньше», — отметил он.

В Министерстве обороны Великобритании комментировать эти данные отказались.

Во вторник, 17 октября, высокопоставленный представитель движения ХАМАС в беседе с NBC заявил, что группировка готова освободить всех гражданских заложников в течение одного часа, если Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) прекратит свои удары по сектору Газа.

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    Варвара Кошечкина
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