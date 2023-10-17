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22:27, 17 октября 2023Мир

В ХАМАС заявили о готовности освободить всех заложников при прекращении огня

В ХАМАС заявили о готовности освободить заложников, если ЦАХАЛ прекратит огонь

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Высокопоставленный представитель движения ХАМАС в беседе с NBC заявил, что группировка готова освободить всех гражданских заложников в течение одного часа, если ЦАХАЛ прекратит свои удары по сектору Газа.

Утром 7 октября израильская армия сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ на ракетные обстрелы Армия обороны Израиля объявила о начале военной операции в Газе. Также было заявлено о широкомасштабном сборе резервистов.

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    Юлия Мискевич
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