В ХАМАС заявили о готовности освободить всех заложников при прекращении огня

В ХАМАС заявили о готовности освободить заложников, если ЦАХАЛ прекратит огонь

Высокопоставленный представитель движения ХАМАС в беседе с NBC заявил, что группировка готова освободить всех гражданских заложников в течение одного часа, если ЦАХАЛ прекратит свои удары по сектору Газа.

Утром 7 октября израильская армия сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ на ракетные обстрелы Армия обороны Израиля объявила о начале военной операции в Газе. Также было заявлено о широкомасштабном сборе резервистов.