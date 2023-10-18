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17:31, 18 октября 2023Мир

Появились кадры с попавшей под удар больницей в секторе Газа

ЦАХАЛ опубликовал кадры с попавшей под удар больницей в секторе Газа

Появились кадры с попавшей под удар больницей «Аль-Ахли Аль-Маадани» в секторе Газа. Соответствующее видео публикует пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegam-канале.

«Видно, что ущерб в результате неудачного запуска ракеты "Исламским джихадом" (запрещенная в России террористическая организация — прим. «Ленты.ру») находится в районе парковки, прилегающей к больнице, и не похож на воронку от бомбового удара», — прокомментировали ролик израильские военные.

В ЦАХАЛ также указали, что «здания рядом с больницей не пострадали».

17 октября был нанесен удар по больнице «Аль-Ахли Аль-Маадани» в секторе Газа, где укрывались люди. Сообщалось о 800 жертвах удара.

Позже пресс-секретарь ЦАХАЛ на брифинге для зарубежных СМИ заявил, что размеры воронок от взрывов соответствуют ракетам «Исламского джихада» и не соответствуют израильским боеприпасам.

В свою очередь в «Исламском джихаде» отвергают обвинения Израиля и настаивают на непричастности к ударам по больнице. Там утверждают, что израильские чиновники представляют разные версии произошедшего и все они ложные и необоснованные.

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    Виктория Кондратьева
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