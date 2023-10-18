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13:25, 18 октября 2023Мир

Путин и Си Цзиньпин обсудили конфиденциальные темы за чашкой чая

Путин рассказал, что обсудил с Си Цзиньпином конфиденциальные темы за чашкой чая

Фото: Сергей Савостьянов / РИА Новости

Президент России Владимир Путин рассказал, что полтора-два часа обсуждал с председателем Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпином вопросы конфиденциального характера «за чашкой чая». Об этом сообщает ТАСС.

Ранее китайский лидер на переговорах в Пекине назвал Путина «мой давний друг». Он также заявил, что совместное многолетнее участие России и КНР в важных дипломатических мероприятиях уже стало хорошей традицией.

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    Дарья Балацкая
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