Путин и Си Цзиньпин обсудили конфиденциальные темы за чашкой чая
Путин рассказал, что обсудил с Си Цзиньпином конфиденциальные темы за чашкой чая
Президент России Владимир Путин рассказал, что полтора-два часа обсуждал с председателем Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпином вопросы конфиденциального характера «за чашкой чая». Об этом сообщает ТАСС.
Ранее китайский лидер на переговорах в Пекине назвал Путина «мой давний друг». Он также заявил, что совместное многолетнее участие России и КНР в важных дипломатических мероприятиях уже стало хорошей традицией.