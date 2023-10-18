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15:23, 18 октября 2023Мир

Путина угостили «семейным счастьем» в Китае

Путина в Китае угостили уткой по-пекински, пельменями с крабом и рагу

Фото: Myles Yu / Unsplash

В сети появилась фотография меню президента России Владимира Путина на обеде в Китае в рамках международного форума «Один пояс — один путь». Соответствующую информацию раскрыли журналисты кремлевского пула в Telegram.

Известно, что российского лидера угостили уткой по-пекински и пельменями с крабом.

Кроме того, в перечне блюд значится рагу, название которого трактуется как «семейное счастье» — как правило, оно состоит из множества ингредиентов: морских огурцов и ушек, гребешков, рыбных пузырей, голубиных яиц, курицы, утки и побегов бамбука. Таким образом в языке проводится связь между счастьем семьи и разнообразием продуктов, которыми она располагает.

12 октября Путин был приглашен на трапезу в резиденцию президента Киргизии Садыра Жапарова. Тогда ему предложили несколько позиций на выбор: салат из помидоров, салат с тунцом и авокадо или баклажаны, а также традиционный азиатский суп (шурпа) из баранины либо мини-самсу с мясом. При этом на десерт подавали мусс из фундука с халвой.

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    Варвара Кошечкина
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