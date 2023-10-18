Расчленителем найденного 36-летнего россиянина оказался отец

В Ленинградской области задержали подозреваемого в расчленении сына россиянина

В Ленинградской области задержали подозреваемого в расчленении 36-летнего россиянина. Об этом сообщает Telegram-канал Mash на Мойке.

По данным издания, им оказался 63-летний отец мужчины. Как пояснил задержанный, ночью в ходе домашнего застолья между ними произошел неприятный разговор, вылившийся в ссору. В ходе конфликта отец взялся за нож и четыре раза вонзил его в тело сына, что привело к скоропостижной кончине последнего.

Осознав возможные последствия, обвиняемый оттащил тело в ванную и расчленил, аккуратно разложив куски по пакетам. Однако впопыхах обронил руку, которая осталась на дороге. Позже расчлененного мужчину нашли в реке Перовка, протекающей рядом с трассой «Скандинавия».