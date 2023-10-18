Россиянка напала с ножом на пятилетнего сына и была отправлена на лечение

Мосгорсуд отправил на принудительное лечение женщину, зарезавшую 5-летнего сына

Мосгорсуд отправил на принудительное лечение 42-летнюю местную жительницу, которая напала с кухонным ножом на пятилетнего сына. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичной прокуратуре.

По данным ведомства, ранее женщина состояла на учете в психоневрологическом диспансере и в момент совершения преступления не осознавала общественную опасность своих действий. Она признана виновной по пункту «в» части 2 статьи 105 УК РФ и направлена на принудительное лечение в учреждение с интенсивным наблюдением, оказывающее психиатрическую помощь.

О происшествии стало известно 11 мая, когда малолетнего ребенка с ножевым ранением шеи обнаружили в квартире на Рублевском шоссе. Сотрудники правоохранительных органов изъяли с места преступления кухонный нож и задержали мать мальчика. Пострадавший не выжил.