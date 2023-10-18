Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:03, 18 октября 2023Силовые структуры

Россиянка напала с ножом на пятилетнего сына и была отправлена на лечение

Мосгорсуд отправил на принудительное лечение женщину, зарезавшую 5-летнего сына

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Мосгорсуд отправил на принудительное лечение 42-летнюю местную жительницу, которая напала с кухонным ножом на пятилетнего сына. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичной прокуратуре.

По данным ведомства, ранее женщина состояла на учете в психоневрологическом диспансере и в момент совершения преступления не осознавала общественную опасность своих действий. Она признана виновной по пункту «в» части 2 статьи 105 УК РФ и направлена на принудительное лечение в учреждение с интенсивным наблюдением, оказывающее психиатрическую помощь.

О происшествии стало известно 11 мая, когда малолетнего ребенка с ножевым ранением шеи обнаружили в квартире на Рублевском шоссе. Сотрудники правоохранительных органов изъяли с места преступления кухонный нож и задержали мать мальчика. Пострадавший не выжил.

Оружие России: на страже Родины
Что думаешь? Оцени!
    Олеся Мицкевич
    Обсудить
    Последние новости

    Путин объявил о начале постоянного патрулирования Черного моря самолетами с «Кинжалами». Это ответ на действия США

    В России создали первый контент для собак

    В Газе заявили о критичных запасах воды

    Космонавты осмотрели место российской утечки на МКС европейским манипулятором

    В Москве над пятиклассником надругались в туалете школы

    Екатерина Варнава показала изменения во внешности

    В России подешевел бензин

    Кулеба рассказал о ситуации с приглашением Зеленского в Израиль

    Уехавшего из России звезду Comedy Club заметили в Москве

    Дачников призвали срочно посыпать грунт картофельными очистками

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости