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13:36, 18 октября 2023Мир

Шойгу заявил о росте в 2,5 раза группировки НАТО в Восточной Европе

Глава МО Шойгу: группировка НАТО в Восточной Европе превысила 30 тысяч человек

Фото: Gavriil Grigorov / Pool / Reuters

Группировка НАТО в странах Восточной Европы и Прибалтики выросла в два с половиной раза и превысила 30 тысяч человек. Такую оценку дал глава Минобороны (МО) России Сергей Шойгу, передает ТАСС.

«С февраля прошлого года численность войск усиления блока в Восточной Европе и странах Балтии увеличилась в 2,5 раза и превысила 30 тысяч человек. Более половины из них — военнослужащие Соединенных Штатов Америки», — рассказал Шойгу.

Глава оборонного ведомства добавил, что НАТО регулярно проводит военные учения, где отрабатываются сценарии конфликта с Россией и Белоруссией. В том числе в них предполагается возможное применение ядерного оружия.

Ранее российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что, осуществляя передачу Украине ракет дальнего действия Army Tactical Missile System (ATACMS), Вашингтон ведет линию на прямое столкновение НАТО с Россией.

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    Максим Габриелян
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