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18:50, 18 октября 2023Мир

Совбез ООН отказался осудить удар по больнице в секторе Газа

Совбез ООН отказался осудить удар по больнице в Газе в проекте резолюции

Фото: Maxar Technologies / Reuters

Совет безопасности ООН отказался принять в проект резолюции поправки России об осуждении удара по больнице «Аль-Ахли Аль-Маадани» в секторе Газа. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, российская сторона предлагала внести в текст документа параграф, в котором бы члены Совбеза осудили «чудовищный удар по больнице "Аль-Ахли"», а также неизбирательные удары по гражданским жителям анклава. Отмечается, что Россия также выступила за деблокаду сектора Газа.

В результате удара по больнице «Аль-Ахли Аль-Маадани» в секторе Газа лишились жизни сотни человек. Израиль обвинил в произошедшем палестинскую группировку «Исламский джихад» (организация признана террористической и запрещена в России). ХАМАС же возлагает ответственность на Израиль.

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    Глеб Бажуткин
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