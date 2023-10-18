США ввели дополнительные санкции против «Рособоронэкспорта» и ВКС России

Госдепартамент США: введены санкции против «Рособоронэкспорта» и ВКС России

США ввели дополнительные санкции против «Рособоронэкспорта» и Воздушно-космических сил (ВКС) России. Об этом сообщается в заявлении Госдепартамента США, передает ТАСС.

Ограничительные меры также ввели против командования военно-транспортной авиации и 924-го государственного центра беспилотной авиации Министерства обороны РФ. Во внешнеполитическом ведомстве указали, что санкции введены якобы за поставку, продажу или передачу (прямо или косвенно) в Иран или из Ирана вооружений и запчастей к ним.

6 октября Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли США сообщило о введении санкций против десятка иностранных компаний якобы за поддержку оборонно-промышленного комплекса (ОПК) России.