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20:48, 18 октября 2023Мир

США ввели дополнительные санкции против «Рособоронэкспорта» и ВКС России

Госдепартамент США: введены санкции против «Рособоронэкспорта» и ВКС России
СюжетСанкции против России:

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

США ввели дополнительные санкции против «Рособоронэкспорта» и Воздушно-космических сил (ВКС) России. Об этом сообщается в заявлении Госдепартамента США, передает ТАСС.

Ограничительные меры также ввели против командования военно-транспортной авиации и 924-го государственного центра беспилотной авиации Министерства обороны РФ. Во внешнеполитическом ведомстве указали, что санкции введены якобы за поставку, продажу или передачу (прямо или косвенно) в Иран или из Ирана вооружений и запчастей к ним.

6 октября Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли США сообщило о введении санкций против десятка иностранных компаний якобы за поддержку оборонно-промышленного комплекса (ОПК) России.

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    Виктория Кондратьева
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