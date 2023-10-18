Стало известно об активизации самолетов НАТО у берегов Крыма

«Военная хроника»: у берегов Крыма зафиксировали четыре самолета-разведчика НАТО

У берегов Крыма зафиксировали четыре самолета-разведчика НАТО. Об этом сообщает Telegram-канал «Военная хроника».

По его данным, высотный беспилотный RQ-4 Global Hawk, самолет радиоэлектронной разведки Bombardier Challenger 650 Artemis, а также два противолодочных самолета P-8A Poseidon ВМС США сейчас совершают полет приблизительно в 150 километрах от территории полуострова.

14 октября неопознанный самолет ВМФ США нарушил границу России в Баренцевом море. Средства обнаружения фиксировали цель на высоте от 900 до 3,2 тысячи метров, она следовала на скорости около 340 километров в час. Однако в течение получаса объект покинул воздушное пространство России.

4 октября два стратегических самолета-разведчика НАТО уже нарушали воздушную границу России в том же районе. Первым был Boeing RC-135 ВВС США, вторым оказался патрульный противолодочный Boeing P-8 Poseidon королевских ВВС Норвегии.