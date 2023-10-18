Врач назвала стресс повышающим риск рака груди фактором

Онколог Ермощенкова назвала стресс повышающим риск рака груди фактором

Стресс может быть одним из факторов, которые повышают риск развития рака молочной железы. Об этом в беседе с «Лентой.ру» предупредила врач-хирург, онколог, заведующая онкологическим отделением №1 (онкомаммологии и реконструктивно-пластической хирургии) ГКОБ №1 Депздрава Москвы Мария Ермощенкова.

Хронический стресс может негативно влиять на иммунную систему, сообщила специалист. С ее слов, когда мы испытываем стресс, наше тело вырабатывает гормоны стресса, такие как кортизол и адреналин. Эти гормоны на короткое время могут улучшить реакцию организма на стрессовую ситуацию. Однако при продолжительном воздействии хронического стресса они могут подавлять иммунную систему и ухудшать ее функционирование.

Это может затруднить борьбу организма с инфекциями, воспалением и даже способствовать развитию злокачественных новообразований Мария Ермощенкова врач-онколог

Кроме того, в периоды стресса женщины могут обращать меньше внимания на свое здоровье и упускать возможность обнаружить рак молочной железы на ранних стадиях, обратила внимание доктор Ермощенкова.

«Однако следует отметить, что связь между стрессом и раком молочной железы не является прямой и однозначной. Риск развития рака молочной железы зависит от многих факторов, включая наследственность, возраст, пол, образ жизни и окружающую среду. Стресс может быть одним из факторов, которые повышают риск, но не является единственной причиной его развития», — поделилась онколог.

Для снижения риска онкологических заболеваний, в том числе рака молочной железы, и поддержания общего здоровья, собеседница «Ленты.ру» посоветовала применять стратегии управления стрессом. В частности, вести здоровый образ жизни, отказаться от употребления алкоголя, использовать техники релаксации, медитации или йоги, налаживать социальную поддержку и общение с близкими, переключаться между работой, общением с семьей и друзьями, отдыхать. Если стресс становится непосильным, она рекомендовала обращаться к специалистам.

Кроме того, Ермощенкова подчеркнула, что одной из важных мер профилактики рака молочной железы является самодиагностика. Она позволяет заподозрить нарушения, и выявить заболевание на ранней стадии, что значительно увеличивает эффективность лечения.

Ранее хирург-онколог Али Жумхавала назвал неочевидный симптом рака яичек. По его словам, указывать на развитие онкологического заболевания может рост груди и болезненность этой зоны.

