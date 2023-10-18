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08:01, 18 октября 2023Забота о себе

Врач назвала стресс повышающим риск рака груди фактором

Онколог Ермощенкова назвала стресс повышающим риск рака груди фактором

Фото: Carolina / Unsplash

Стресс может быть одним из факторов, которые повышают риск развития рака молочной железы. Об этом в беседе с «Лентой.ру» предупредила врач-хирург, онколог, заведующая онкологическим отделением №1 (онкомаммологии и реконструктивно-пластической хирургии) ГКОБ №1 Депздрава Москвы Мария Ермощенкова.

Хронический стресс может негативно влиять на иммунную систему, сообщила специалист. С ее слов, когда мы испытываем стресс, наше тело вырабатывает гормоны стресса, такие как кортизол и адреналин. Эти гормоны на короткое время могут улучшить реакцию организма на стрессовую ситуацию. Однако при продолжительном воздействии хронического стресса они могут подавлять иммунную систему и ухудшать ее функционирование.

Это может затруднить борьбу организма с инфекциями, воспалением и даже способствовать развитию злокачественных новообразований

Мария Ермощенковаврач-онколог

Кроме того, в периоды стресса женщины могут обращать меньше внимания на свое здоровье и упускать возможность обнаружить рак молочной железы на ранних стадиях, обратила внимание доктор Ермощенкова.

«Однако следует отметить, что связь между стрессом и раком молочной железы не является прямой и однозначной. Риск развития рака молочной железы зависит от многих факторов, включая наследственность, возраст, пол, образ жизни и окружающую среду. Стресс может быть одним из факторов, которые повышают риск, но не является единственной причиной его развития», — поделилась онколог.

Для снижения риска онкологических заболеваний, в том числе рака молочной железы, и поддержания общего здоровья, собеседница «Ленты.ру» посоветовала применять стратегии управления стрессом. В частности, вести здоровый образ жизни, отказаться от употребления алкоголя, использовать техники релаксации, медитации или йоги, налаживать социальную поддержку и общение с близкими, переключаться между работой, общением с семьей и друзьями, отдыхать. Если стресс становится непосильным, она рекомендовала обращаться к специалистам.

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Кроме того, Ермощенкова подчеркнула, что одной из важных мер профилактики рака молочной железы является самодиагностика. Она позволяет заподозрить нарушения, и выявить заболевание на ранней стадии, что значительно увеличивает эффективность лечения.

Ранее хирург-онколог Али Жумхавала назвал неочевидный симптом рака яичек. По его словам, указывать на развитие онкологического заболевания может рост груди и болезненность этой зоны.

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    Екатерина Смирная
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