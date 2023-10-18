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11:01, 19 октября 2023Среда обитания

Россияне назвали приемлемую для переезда за город сумму

Россияне готовы потратить на загородное жилье до 10 миллионов рублей

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

На покупку частного дома россияне готовы потратить не более десяти миллионов рублей. Приемлемую для переезда за город сумму назвали участники опроса СК «Росгосстрах» и банка «Открытие». С результатами исследования ознакомилась «Лента.ру».

По данным специалистов, более половины россиян (57 процентов) хотели бы жить в загородном доме — 14 процентов из них уже осуществили свою мечту. Те, кто еще не живет за городом круглый год, хотели бы переехать туда через два-три года (32 процента), через 10 лет (26 процентов) или на пенсии (25 процентов). 11 процентов респондентов готовы сделать это в ближайший год, а шесть процентов — лет через пять.

Около 30 процентов опрошенных готовы потратить на загородное жилье от одного до пяти миллионов рублей, 25 процентов — от пяти до десяти миллионов рублей, а 16 процентов — от одного до трех миллионов рублей. При этом 10 процентов хотели бы уложиться в сумму до одного миллиона рублей.

Однако 83 процента любителей жизни в частном доме признались, что пока не могут себе позволить купить или построить загородное жилье. 48 процентов из них собираются взять ипотеку, 28 процентов — продать квартиру и на вырученные деньги купить дом. Другие 11 процентов будут использовать личные накопления, а восемь процентов россиян возьмут потребительский кредит.

Среди плюсов загородного дома россияне выделили личную придомовую территорию (37 процентов опрошенных), хорошую экологию и свежий воздух (20 процентов), большую площадь (12 процентов), возможность построить жилье с уникальным дизайном (9 процентов) и уединение (8 процентов).

При этом 43 процента россиян готовы уехать от города не дальше, чем на 10-15 километров, 27 процентов согласны жить на расстоянии от 20 до 30 километров от города, а 14 процентов — не более чем в 5 километрах от города.

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    Нина Ташевская
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