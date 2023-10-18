Россияне назвали приемлемую для переезда за город сумму

Россияне готовы потратить на загородное жилье до 10 миллионов рублей

На покупку частного дома россияне готовы потратить не более десяти миллионов рублей. Приемлемую для переезда за город сумму назвали участники опроса СК «Росгосстрах» и банка «Открытие». С результатами исследования ознакомилась «Лента.ру».

По данным специалистов, более половины россиян (57 процентов) хотели бы жить в загородном доме — 14 процентов из них уже осуществили свою мечту. Те, кто еще не живет за городом круглый год, хотели бы переехать туда через два-три года (32 процента), через 10 лет (26 процентов) или на пенсии (25 процентов). 11 процентов респондентов готовы сделать это в ближайший год, а шесть процентов — лет через пять.

Около 30 процентов опрошенных готовы потратить на загородное жилье от одного до пяти миллионов рублей, 25 процентов — от пяти до десяти миллионов рублей, а 16 процентов — от одного до трех миллионов рублей. При этом 10 процентов хотели бы уложиться в сумму до одного миллиона рублей.

Однако 83 процента любителей жизни в частном доме признались, что пока не могут себе позволить купить или построить загородное жилье. 48 процентов из них собираются взять ипотеку, 28 процентов — продать квартиру и на вырученные деньги купить дом. Другие 11 процентов будут использовать личные накопления, а восемь процентов россиян возьмут потребительский кредит.

Среди плюсов загородного дома россияне выделили личную придомовую территорию (37 процентов опрошенных), хорошую экологию и свежий воздух (20 процентов), большую площадь (12 процентов), возможность построить жилье с уникальным дизайном (9 процентов) и уединение (8 процентов).

При этом 43 процента россиян готовы уехать от города не дальше, чем на 10-15 километров, 27 процентов согласны жить на расстоянии от 20 до 30 километров от города, а 14 процентов — не более чем в 5 километрах от города.