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16:11, 18 октября 2023Моя страна

В Башкирии появится новый туристический комплекс

В Кушнаренковском районе Башкирии появится новый туристический комплекс

Фото: Paul Antonescu / Shutterstock / Fotodom

В Кушнаренковском районе Башкирии построят туристический комплекс из 10 глэмпингов, в которых смогут разместиться по 4-5 человек. Об этом сообщается на сайте правительства Республики Башкортостан.

В проект будет вложено около 45 миллионов рублей. Начать строительство планируется в 2024 году, а завершить — в 2026-м.

Компания, которая займется строительством, уже ведет обустройство садов «Дикий» и «Барский», где будет создана уникальная для страны фармакопейная и ягодная сырьевая база. Рядом с ними будет реализован второй проект, направленный на развитие агротуризма и привлечение гостей в регион, — там они смогут побывать на экскурсиях, собрать урожай и приобрести его.

Ранее сообщалось, что на курорте Шерегеш в Кемеровской области появится новый туристический комплекс — его построят на горе Утуя. Туркомплекс будет построен в экостиле, на его территории будут отель, коттеджи, конгресс-центр, две вертолетные площадки и автопарковка, а также банный комплекс, магазины, кафе.

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    Сергей Истомин
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